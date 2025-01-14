Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Eğitimi Velilere Veriliyor

Edirne'de velilere çocuklarının eğitim sürecine katılımını artırmak amacıyla 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:10
Edirne'de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Eğitimi Velilere Veriliyor

Edirne'de Velilere Eğitici Destek

Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' eğitimi düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan bu eğitim programı, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor.

Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Çalışmaları

Program kapsamında velilere, "Türk sosyal hayatında aile", "Ailece nitelikli zaman", "Ailede kültürel zenginlik", "Çocuğun başarısında aile", "Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "Hane içi dijital eğitim" ve "Akran ve arkadaşlık ilişkileri" gibi konularda eğitim verilmektedir.

Eğitimlerin amacı, velilerin çocuklarıyla daha güçlü bağlar kurabilmesi, sosyal etkinliklere daha aktif katılım göstermesi ve aile içi iletişimde dijital araçların doğru kullanılmasına yönelik bilinçlenmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Veliler, haftada bir gün 4 saat olmak üzere toplamda 8 hafta boyunca bu modülü tamamlamakta.

Katılım ve Gelecek Planları

Şu anda 32 veli eğitim programına katılmakta. Edirne Halk Eğitimi Müdürü Selahattin Yayla, bu kursun 30 Aralık'ta başladığını ve 3 Mart'ta tamamlanacağını ifade etti. Veliler, eğitime katılmak için "e-yaygin.meb.gov.tr" adresinden başvuru yapabiliyor.

Yayla, "Programa katılmak isteyenler başvurularını gerçekleştirebilir. Kursumuzu tamamladığımızda değerlendirmemizi İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na ileteceğiz." dedi.

Eğitimlerin Önemi

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Gamze Arslan Erdoğan ise, velilerin çocuklarına hem akademik hem de sosyal anlamda daha fazla katkı sağlaması için 8 konuda eğitimler verdiklerini ifade etti. Velilerden Bahar Oral ise, eğitimlerin son derece faydalı olduğunu vurguladı. Eğitimlerin ailede başladığını belirten Oral, "Eğitimlerde dijital araçlar ve internetin doğru kullanımına da yer veriliyor. Bunu biliyordum ancak eğitimler sayesinde internet kullanımını da daha doğru şekilde uyguluyoruz." diye konuştu.

Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla...

Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.

Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla...

Edirne'de, velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor.

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