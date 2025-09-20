Edirne'de Uluslararası Bisiklet Festivali: Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Yaklaşık 200 Pedal

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edirne'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali, AB desteğiyle yaklaşık 200 bisikletlinin katılımıyla Saraçlar Caddesi'nde başladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:21
Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirildi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle gerçekleşti. Organizasyona ev sahipliği yapanlar arasında Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi yer aldı.

Açılış ve program

Etkinlik, Saraçlar Caddesindeki festival alanında verilen bando konseriyle başladı. Ardından gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle kutlama devam etti. Organizasyona Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Belediye Başkanı Filiz Gencan, etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ve birçok kuruluşun desteğiyle geniş katılımlı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Gencan, sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam vurgusu yaparak şunları söyledi: “Şehrimizde daha yeşil alanlar ve daha fazla bisiklet dostu yollar olsun istiyoruz. Bundan sonra şehrimizde yeni planlamalar yaparken önceliğimiz yeşil alanlar ve bisiklet yollarının çok olması, vatandaşların huzurlu ve güvenli yaşayacağı alanlar oluşturmak olacak.”

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bu tür etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti. Irmak, bisikletin çevre dostu bir araç olduğunu belirterek, “Bu kadar çok araç ve hava kirliliği olmasın. Avrupa'daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gidip gelsin.” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas da sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması için pek çok çalışma yaptıklarını vurguladı.

Rota ve katılım

Festival kapsamında yaklaşık 200 bisikletli, kent merkezindeki tarihi köprüleri ve caddeleri kapsayan bir rota boyunca pedal çevirdi. Katılımcılar, Edirne'nin tarihi dokusu içinde sağlıklı ve çevreci bir ulaşım alternatifini deneyimleme fırsatı buldu.

