Edirne'de 'Usulsüz Çakar' Kullanan Sürücüye 138 Bin 172 Lira Ceza

Uzunköprü'de 'usulsüz çakar' kullanan sürücü Z.D'ye 138 bin 172 lira ceza kesildi; araç trafikten men edildi, ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 09:40
Uzunköprü'de polis uygulaması sonucu ceza

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kavşakta Edirne'den Keşan istikametine seyreden ve durumundan şüphelendikleri çakarlı SUV tipi aracı takibe aldı.

Z.D'nin kullandığı araç, Çöpköy kavşağında polis ekiplerince durduruldu.

Usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle sürücüye 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Araç trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de el konuldu.

