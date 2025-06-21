Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde yaşandı. Burada, E.B. yönetimindeki 22 BF 047 plakalı otomobil, E.Ö. idaresindeki 34 DZB 044 plakalı SUV araca çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, seyir halindeki A.S. yönetimindeki 22 ACU 005 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 34 MKV 177 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi.

Kazada yaralanan, E.B. idaresindeki otomobildeki bir yolcu, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.