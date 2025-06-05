Edirne'deki Sınır Kapılarında Bayram Tedbirleri Alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında ve yollarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk beklediklerini açıkladı. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince gümrük kapılarındaki geçişlerin artacağını vurguladı.

Bayram boyunca, Edirne'nin dört gümrük kapısında 396 gümrük personeli ve 100'e yakın polis memuru günlük olarak görev yapacak. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan özellikle Pazarkule ve İpsala kapılarındaki geçişlerin yoğunlaşmasının beklendiğini belirten Sezer, gurbetçi sezonunun da başladığını ifade etti.

Vali Sezer, sınır kapılarındaki hareketliliğe ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını aktarırken, vatandaşların ve gurbetçilerin memleketlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için her türlü önlemin alındığını dile getirdi.

Bayram boyunca asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin sıkılaştırılacağını aktaran Sezer, 1134 polis ve jandarma ekibinin sahada olacağını kaydetti. Ayrıca, 59 kurban kesim noktasında 22 veteriner hizmet verecek ve hastanelerdeki acil sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek. Bu kapsamda, toplamda 575 sağlık personeli bayram tatili süresince sahada görevli olacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlara ziyaretlerde bulundu. Vali Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlara ziyaretlerde bulundu. Vali Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu.