DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Edirne'deki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:35
Edirne'deki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'deki Motosiklet Kazası

Edirne'nin Meriç ilçesinde 03 AEA 904 plakalı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Adasarhanlı köyü yakınlarında gerçekleşti.

Yetkililer, otomobilin sürücüsü henüz belirlenemezken, motosikletin C.G. isimli sürücüsü kazada ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü hemen Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
4
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
5
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
6
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli
7
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor