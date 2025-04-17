Edirne'deki Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edirne'deki Motosiklet Kazası
Edirne'nin Meriç ilçesinde 03 AEA 904 plakalı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Adasarhanlı köyü yakınlarında gerçekleşti.
Yetkililer, otomobilin sürücüsü henüz belirlenemezken, motosikletin C.G. isimli sürücüsü kazada ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü hemen Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.