Edirne'deki Tunca Nehri'nde Su Akışı Durdu: Kuraklık Etkili Oldu

Edirne'deki Tunca Nehri'nde son zamanlarda yaşanan kuraklık ve tarımsal faaliyetler, nehirdeki su akışının durmasına neden oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, tarımsal sulamanın artmasıyla birlikte bu durumu daha da kötüleştirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Suakacağı İstasyonu'nda gerçekleştirilen son ölçümlere göre, nehrin debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi. Ancak bu ölçümün ardından tarımsal sulama ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle nehirdeki akış tamamen kesildi.

Nehir yatağında bazı bölümler su yosunlarıyla kaplanırken, bazı kısımlarında ise tamamen kuruma gözlemlendi. Özellikle tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresindeki su akışı da durdu.

Köprünün altında, ördeklerin yüzdüğü suyun yanı sıra sahipsiz köpeklerin uzandığı dikkat çekti. Vatandaşlardan Celal Kılıç, Tunca Nehri'nde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü ifade etti. Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi ve nehirdeki kuraklığın temel sebebinin iklim değişikliği olduğunu vurguladı.

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.

Edirne'deki Tunca Nehri'nde kuraklık ve tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu.