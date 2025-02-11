Edirne'deki Yangın Olayında İtfaiye Araçları Durduruldu, Polislere Soruşturma Açıldı

Edirne'de Yangınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Edirne Valiliği, Korucuköy köyünde meydana gelen yangına giden itfaiye aracını durduran polis memurları hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu. Yangın olayı gece saatlerinde gerçekleşirken, basında yer alan iddialar doğrultusunda valilik tarafından açıklama yapılma ihtiyacı hissedildi.

Olayın Detayları Açıklandı

10 Şubat tarihinde saat 02.35 sularında meydana gelen yangına dair yapılan incelemelerde, olay yerine ulaşan ilk aracın bir itfaiye aracı olduğu tespit edilmiştir. İkinci aracın ise takviye amaçlı giden bir su tankeri olduğu ifade edilmiştir. Resmi görevli polis ekipleri tarafından bu tanker durdurulmuş ve yangının yeri sorulmuştur.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, su tankerinin olay yerine geldiği anda 37 saniye süreyle durdurularak bilgi almak amacıyla sorgulandığı anlaşılmıştır. Bu süreç içerisinde yaşananların ardından polis memurları hakkında gereken adımlar atılarak idari soruşturma başlatılmıştır.

Valilik, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti, halkın güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.