Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor

Edirne, 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile şenlenmeye hazırlanıyor. Romanların müzik ve dans eşliğinde gerçekleştireceği etkinlikler, tüm vatandaşları bu coşkulu kutlamalara davet ediyor.

Kakava Geleneğinde Renkli Görüntüler

Kakava geleneği çerçevesinde, Roman müzik toplulukları renkli kostümleriyle Edirne’nin cadde ve meydanlarında dolaşarak şenlik havasını artırıyor. Neşeli şarkılar ve coşkulu danslarla büyülenen halk, Sarayiçi'nde yapılacak kutlamalara davet ediliyor.

Kutlamaların Coşkusu

Kakava’ya davet eden Recep Gedikli, AA muhabirine şenliklerin çok güzel olacağını belirterek, “Bu yıl coşku daha fazla olacak. Suya gideriz, dal kırarız, sütlaç yaparız, ateş yakarız. İnsanlarımızla eğleniriz,” dedi. İpek Bel de herkesi Edirne'deki şenliklere beklediklerini dile getirdi.

Kakava'nın Anlamı ve Ritüelleri

Kakava, Roman kültürünün baharı karşılamak için gerçekleştirdiği köklü bir ritüeldir. İnanışa göre, sıcaklığı Hızır Peygamber, suyu ise İlyas Peygamber temsil eder. Hızır ile İlyas’ın bir gül ağacının dibinde buluştuğuna inanılarak, Kakava kutlamaları suyun efsunlandığı ritüellerle süsleniyor.

Böylece, nehir kenarlarında toplanan katılımcılar, dilekler tutarak suya dualar eşliğinde niyetler bırakıyorlar. 5 Mayıs’ta müzik, dans ve renkli kıyafetleriyle kutlama yapan Romanlar, Sarayiçi'nde geleneksel büyük Kakava ateşini yakıyor. Eğlenceler gece boyunca devam ederken, 6 Mayıs’ta sabah ritüeli için Tunca Nehri kenarında toplanılıyor.

Binlerce Ziyaretçi Bekleniyor

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'deki şenliklerin, bu yıl da coşkulu anlara sahne olması bekleniyor. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, tarih ve kültürel mirasın birleştiği noktada, Edirne’de baharın gelişini kutlamak için bir araya gelen tüm halkın neşesi oluyor.

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.