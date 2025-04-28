DOLAR
38,44 -0,05%
EURO
43,75 0,18%
ALTIN
4.071,6 0,56%
BITCOIN
3.662.669,03 -0,98%

Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, 5-6 Mayıs'ta Roman müziği ve dansıyla coşkulu bir kutlama sunacak.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:29
Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor

Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor

Edirne, 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile şenlenmeye hazırlanıyor. Romanların müzik ve dans eşliğinde gerçekleştireceği etkinlikler, tüm vatandaşları bu coşkulu kutlamalara davet ediyor.

Kakava Geleneğinde Renkli Görüntüler

Kakava geleneği çerçevesinde, Roman müzik toplulukları renkli kostümleriyle Edirne’nin cadde ve meydanlarında dolaşarak şenlik havasını artırıyor. Neşeli şarkılar ve coşkulu danslarla büyülenen halk, Sarayiçi'nde yapılacak kutlamalara davet ediliyor.

Kutlamaların Coşkusu

Kakava’ya davet eden Recep Gedikli, AA muhabirine şenliklerin çok güzel olacağını belirterek, “Bu yıl coşku daha fazla olacak. Suya gideriz, dal kırarız, sütlaç yaparız, ateş yakarız. İnsanlarımızla eğleniriz,” dedi. İpek Bel de herkesi Edirne'deki şenliklere beklediklerini dile getirdi.

Kakava'nın Anlamı ve Ritüelleri

Kakava, Roman kültürünün baharı karşılamak için gerçekleştirdiği köklü bir ritüeldir. İnanışa göre, sıcaklığı Hızır Peygamber, suyu ise İlyas Peygamber temsil eder. Hızır ile İlyas’ın bir gül ağacının dibinde buluştuğuna inanılarak, Kakava kutlamaları suyun efsunlandığı ritüellerle süsleniyor.

Böylece, nehir kenarlarında toplanan katılımcılar, dilekler tutarak suya dualar eşliğinde niyetler bırakıyorlar. 5 Mayıs’ta müzik, dans ve renkli kıyafetleriyle kutlama yapan Romanlar, Sarayiçi'nde geleneksel büyük Kakava ateşini yakıyor. Eğlenceler gece boyunca devam ederken, 6 Mayıs’ta sabah ritüeli için Tunca Nehri kenarında toplanılıyor.

Binlerce Ziyaretçi Bekleniyor

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Edirne'deki şenliklerin, bu yıl da coşkulu anlara sahne olması bekleniyor. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, tarih ve kültürel mirasın birleştiği noktada, Edirne’de baharın gelişini kutlamak için bir araya gelen tüm halkın neşesi oluyor.

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta...

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta...

Edirne'de Romanlar, Kakava geleneği kapsamında müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya ve Portekiz'de Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi
2
Ankara'da 'Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü' Etkinliği Gerçekleşti
3
Almanya'dan Mardin'e Dönen Süryani Usta, 20 Kişiye İstihdam Sağladı
4
Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor
5
Türk Bilim İnsanlarından Sesle Akciğer Kanseri Tespiti
6
Küçükçekmece'de Kolonları Hasarlı Binadan Dernek Tahliye Edildi
7
İran: İsrail'in Tehditlerine Yıkıcı Tepki Veririz

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!