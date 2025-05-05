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Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde Coşkulu Konserler

Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, konserlerle devam etti. Sarayiçi'nde gerçekleşen etkinlikte renkli sahne performansları sergilendi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 22:31
Edirne Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde Coşkulu Konserler

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenliklerinin Coşkusu

Edirne, renkli etkinliklerle dolu Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. gününde coşkuyu yaşadı. Dört güne yayılan bu geleneksel şenliklerin üçüncü günü, Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı ve ardından konserlerle sürdü.

Ritim Grupları ve Dans Performansları

Etkinlik, birbirinden eğlenceli ritim gruplarının ve aralarında Japon dansçılarının da bulunduğu Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi'nin sahne aldığı program ile renklendi. Bu muhteşem gösterilerin ardından Salih Zülüfoğlu konseriyle katılımcılar eğlence dolu anlar yaşadı.

Şenliklerin Son Günü ve Kakava Ritüelleri

Şenlikler, yarın sabahın ilk ışıklarıyla Tunca Nehri'nde gerçekleştirilecek Kakava ritüelleriyle sona erecek. Eğlencenin ve kültürün buluştuğu bu etkinlik, Edirne'nin tarihine ve kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü. Konserleri çok...

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü. Konserleri çok sayıda vatandaş izledi.

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü. Konserleri çok...

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü. Konserleri çok sayıda vatandaş izledi.

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