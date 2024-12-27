Edirne Keşan'da 20 Zanlı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Keşan ilçesindeki 20 adreste yapılan aramalarda, 274 gram sentetik uyuşturucu, 196 sentetik ecza, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi. Bu operasyon sayesinde 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonlar ile uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtiliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ilçedeki adreslerde yapılan koordineli aramalarda 262 gram bonzai, 196 sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ilçedeki adreslerde yapılan koordineli aramalarda 262 gram bonzai, 196 sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi.