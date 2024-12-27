DOLAR
35,19 -0,18%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.975,3 0,08%
BITCOIN
3.394.694,04 -0,91%

Edirne Keşan'da 20 Zanlı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:03
Edirne Keşan'da 20 Zanlı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Keşan ilçesindeki 20 adreste yapılan aramalarda, 274 gram sentetik uyuşturucu, 196 sentetik ecza, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi. Bu operasyon sayesinde 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonlar ile uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtiliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis...

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ilçedeki adreslerde yapılan koordineli aramalarda 262 gram bonzai, 196 sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis...

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince ilçedeki adreslerde yapılan koordineli aramalarda 262 gram bonzai, 196 sentetik ecza, 11,98 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar, uyuşturucu hap, 3 tüfek, 7 tabanca, 155 av tüfeği kartuşu, 63 tabanca fişeği ve kama ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
5
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
6
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı
7
Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek