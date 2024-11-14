Edirne Kırmızısı Kök Boya Fideleri Laboratuvar Ortamında Üretildi

Trakya Üniversitesinde (TÜ), Edirne kırmızısı olarak bilinen Rouge d'Adrinople kök boya bitkisi rubia tinctorum fideleri, laboratuvar ortamında normale göre 2 kat daha hızlı bir şekilde üretilmeye başladı.

Proje ile Hızlı Üretim Hedefleniyor

Osmanlı döneminde Edirne'de üretimi yapılan ve formülünün Fransa'ya götürülmüş olması nedeniyle efsane renk olarak anılan Edirne kırmızısının, kent kimliğine kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından yürütülen bu projede, kök boya bitkisi fidelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi için 'Edirne Kırmızısı Bitkisinde Klonal Hızlı Fide Çoğaltma' adıyla bir çalışma hayata geçirildi.

Proje sorumlusunu üstlenen Prof. Dr. Semra Hasançebi, bu proje sayesinde üreticilerin hızlı fide üretimi yapacağına dikkat çekti. Hasançebi, "Bu süreç, kimyasal boyaların yarattığı sorunlar neticesinde doğal boyalara olan ilginin arttığı günümüzde oldukça önemlidir" dedi.

Doğal Renklerin Tarımında Kritik Süreçler

Rubia tinctorum'un Edirne kırmızısı renginin elde edilmesi için önemli bir kök boya bitkisi olduğunu vurgulayan Hasançebi, bitkinin geçmişte daha geniş ekim alanlarına sahip olduğunu ancak kimyasal boyaların yaygınlaşmasıyla bu alanların azaldığını söyledi. Hasançebi, "Tek bir tohumdan üç yıl gibi uzun bir süre içinde bitki elde edilirken, biz doku kültürü ile laboratuvar ortamında daha hızlı bir üretim gerçekleştirebiliriz" dedi.

Doku Kültürü ile Kalite Artışı

Hasançebi laboratuvar ortamında doku kültürü ile üretim yapmanın avantajlarını anlatarak, "Üreticilere hızlı fide sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, üreticilerin tohum kullanma zahmetine girmeden, doğrudan kaliteli fideler alarak üretim sürecini bir yıla indirmektir" dedi.

Dinamik bir fide üretim süreci oluşturduklarını belirten Hasançebi, uygun iklimlendirme ve beslenme ortamı sağlandığında, kısa sürede onlardan fazla bitki elde etmenin mümkün olacağını ifade etti. Proje dâhilinde bir yıl içerisinde 1000 fide üretmeyi planladıklarını belirtti.

Geleceğe Yönelik Umutlar

TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi İlayda Küçük ise, "Üç tohumla başlangıç yaptığımız çalışma ile önemli bir aşama kaydettik. Bu fidelerimizi çoğaltarak sayıyı artırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.