DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

Edirne Kırmızısı Kök Boya Fideleri Laboratuvar Ortamında Üretildi

Trakya Üniversitesi'nde Edirne kırmızısının fideleri laboratuvar ortamında 2 kat hızlı üretilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:45
Edirne Kırmızısı Kök Boya Fideleri Laboratuvar Ortamında Üretildi

Edirne Kırmızısı Kök Boya Fideleri Laboratuvar Ortamında Üretildi

Trakya Üniversitesinde (TÜ), Edirne kırmızısı olarak bilinen Rouge d'Adrinople kök boya bitkisi rubia tinctorum fideleri, laboratuvar ortamında normale göre 2 kat daha hızlı bir şekilde üretilmeye başladı.

Proje ile Hızlı Üretim Hedefleniyor

Osmanlı döneminde Edirne'de üretimi yapılan ve formülünün Fransa'ya götürülmüş olması nedeniyle efsane renk olarak anılan Edirne kırmızısının, kent kimliğine kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından yürütülen bu projede, kök boya bitkisi fidelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi için 'Edirne Kırmızısı Bitkisinde Klonal Hızlı Fide Çoğaltma' adıyla bir çalışma hayata geçirildi.

Proje sorumlusunu üstlenen Prof. Dr. Semra Hasançebi, bu proje sayesinde üreticilerin hızlı fide üretimi yapacağına dikkat çekti. Hasançebi, "Bu süreç, kimyasal boyaların yarattığı sorunlar neticesinde doğal boyalara olan ilginin arttığı günümüzde oldukça önemlidir" dedi.

Doğal Renklerin Tarımında Kritik Süreçler

Rubia tinctorum'un Edirne kırmızısı renginin elde edilmesi için önemli bir kök boya bitkisi olduğunu vurgulayan Hasançebi, bitkinin geçmişte daha geniş ekim alanlarına sahip olduğunu ancak kimyasal boyaların yaygınlaşmasıyla bu alanların azaldığını söyledi. Hasançebi, "Tek bir tohumdan üç yıl gibi uzun bir süre içinde bitki elde edilirken, biz doku kültürü ile laboratuvar ortamında daha hızlı bir üretim gerçekleştirebiliriz" dedi.

Doku Kültürü ile Kalite Artışı

Hasançebi laboratuvar ortamında doku kültürü ile üretim yapmanın avantajlarını anlatarak, "Üreticilere hızlı fide sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, üreticilerin tohum kullanma zahmetine girmeden, doğrudan kaliteli fideler alarak üretim sürecini bir yıla indirmektir" dedi.

Dinamik bir fide üretim süreci oluşturduklarını belirten Hasançebi, uygun iklimlendirme ve beslenme ortamı sağlandığında, kısa sürede onlardan fazla bitki elde etmenin mümkün olacağını ifade etti. Proje dâhilinde bir yıl içerisinde 1000 fide üretmeyi planladıklarını belirtti.

Geleceğe Yönelik Umutlar

TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi İlayda Küçük ise, "Üç tohumla başlangıç yaptığımız çalışma ile önemli bir aşama kaydettik. Bu fidelerimizi çoğaltarak sayıyı artırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
4
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
5
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest
7
Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak