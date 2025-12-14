Edirne Meriç'te Uyuşturucu Operasyonu: 10 kilo kokain, 95 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekipleri Subaşı beldesinde yürüttüğü operasyonla büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan çalışmada, cenaze aracıyla taşındığı iddia edilen uyuşturucuların ele geçirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda toplam 10 kilo kokain ile 95 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve maddelere jandarma tarafından el konuldu. İddiaya göre, söz konusu uyuşturucuların bir belediyeye ait cenaze aracı ile Büyükaltıağaç köyüne kadar getirildiği belirtildi; bu iddia soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleniyor.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen O.A. ve A.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, cenaze aracı iddiası ve olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.

