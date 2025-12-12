Edirne'de Çilingirler Caddesi'nde Bozuk Zemin: 51 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Olay

Edirne merkez Çilingirler Caddesinde yaya olarak yürüyen bir kadın, zemindeki bozukluk nedeniyle takılıp düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Beyza Altuğ, pazar alışverişi için araç trafiğine kapalı Çilingirler Caddesi'nde yürüdüğü sırada, kaldırım taşlarının yerinden oynaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Düşme anında yüzünden yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Altuğ’a gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine sevk etti.

Hastanede yapılan kontrollerde, Beyza Altuğ’un bir dişinde kırılma, dudağında yarılma ve burnunda ezilme olduğu tespit edildi.

Aile Tepkisi

Olayı haber alır almaz hastaneye koşan oğlu Mehmet Altuğ, cadde üzerindeki bozuk zeminin uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi. Mehmet Altuğ, "Annem pazar alışverişi için çarşıya çıkıyor. Bu yolların bozukluğundan dolayı ayağı takılıp düşüyor. Yıllardır taşlar yerinden oynuyor, kimse müdahale etmiyor. Daha önce de birçok vatandaş yaralandı ama belediye hiçbir tedbir almadı. Hem arabalarımız hem insanlar bu bozuk zeminden dolayı zarar görüyor. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hem yaya güvenliği hem de araç trafiğinin olumsuz etkilendiği belirterek yetkililerden hızlı müdahale talep ediyor.

Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı