Serik'te Porsche önce araca sonra alt geçide çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza Detayları

Olay Yeri: Antalya–Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi

Zaman: Bugün saat 14.00

Olay: Davut E. yönetimindeki 07 DE 907 plakalı Porsche marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi.

Yaralı: Sürücü Davut E. yaralandı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu lüks otomobil hurdaya döndü.

Müdahale: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

