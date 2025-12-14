DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Serik'te Porsche önce araca sonra alt geçide çarptı: 1 ağır yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde Porsche, D400 Dikmen Alt Geçidi'nde önce başka bir araca sonra alt geçit duvarına çarptı; sürücü Davut E. ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:21
Serik'te Porsche önce araca sonra alt geçide çarptı: 1 ağır yaralı

Serik'te Porsche önce araca sonra alt geçide çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza Detayları

Olay Yeri: Antalya–Alanya D400 Karayolu Dikmen Alt Geçidi

Zaman: Bugün saat 14.00

Olay: Davut E. yönetimindeki 07 DE 907 plakalı Porsche marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan R.A. idaresindeki 07 ABG 866 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, alt geçidin duvarlarına çarparak durabildi.

Yaralı: Sürücü Davut E. yaralandı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu lüks otomobil hurdaya döndü.

Müdahale: Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE D400 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE D400 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE D400 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama