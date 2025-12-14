Selçuklu'da 2025 Eğitim Yatırımları: Güzel Sanatlar Lisesi ve Yeni Spor Tesisleri

Genel Bakış

Selçuklu Belediyesi, 2025 yılında eğitim yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. İlçede kapalı spor salonlarından modern sınıflı okullara kadar birçok proje tamamlanarak veya hizmete sunularak eğitim kalitesi yükseltildi. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Eğitim konusu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek" dedi.

Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha

Kosova Mahallesi'ndeki Selçuklu Fen Lisesi için hayata geçirilen Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha Projesi tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Tesis, hem eğitim hem spor alanında ilçeye değer katıyor.

Tesis bünyesinde 4 farklı spor branşına hizmet verecek bir spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar bulunuyor. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde bir spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları yer alıyor.

Konya Spor Lisesi'ne Ahmet Çalık Adı Verildi

Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi'ne merhum futbolcu Ahmet Çalık ismini taşıyan Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası'nı kazandırdı. Tesisin resmi açılışı 8 Ekim 2025 tarihinde protokol üyeleri ve Ahmet Çalık’ın yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bodrum ve zemin kattan oluşan spor salonu, 9 bin 877 metrekare arsa alanı üzerinde 3 bin 331 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu bulunurken, zemin katta hentbol sahası ölçeğinde ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma ve ses sistemi yer alıyor. Ayrıca 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve çeşitli ihtiyaç alanları tesis bünyesinde hizmet veriyor.

Yazır Mahalle Külliyesi Projesi

Selçuklu Belediyesi, mahalle külliyesi modelini genişletmeye devam ediyor. İlki Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan projenin ikincisi, Selçuklu Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Yazır Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Mart ayında protokolü imzalanarak kısa süre içinde yapımına başlanan külliye, cami merkezli bir yapı olacak ve 4/6 yaş çocuklara eğitim sunacak olan Mahalle Mektebini de barındıracak.

Külliyede çocukların gelişimine yönelik çok sayıda birim planlandı; Elif Ba, oyun ve faaliyet, sahne sanatları, el becerileri ve sanat atölyeleri ile yemekhane, yönetim odası ve diğer fonksiyonel alanlar yer alacak.

Güzel Sanatlar Lisesi Tamamlandı

Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı ve modern liselerinden biri olan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımını tamamladı. Yenilikçi tasarımı ve teknik donanımıyla ön plana çıkan okul, sanat alanında yetenekli gençleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Okul 10 bin 885 metrekare alana inşa edildi. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşan yapıda; 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar, 11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı bulunuyor.

Başkan Pekyatırmacı'nın Mesajı

Başkan Ahmet Pekyatırmacı projelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha donanımlı ve özgüvenli bir geleceğe hazırlanması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Eğitim konusu her zaman önceliğimiz oldu ve bundan sonraki süreçte de önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu kapsamda okul öncesinden ilk ve ortaokula, liseden yükseköğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına; teknik ekipmanlarından tefrişatına; çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Tüm bunların yanı sıra, okul dışı öğrenme ortamlarıyla da çocuklarımızın bir taraftan kendilerini tanımalarına, diğer taraftan bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi imkânlardan faydalanması adına 2025 yılında da sahada bunun en güzel örneklerini ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz her eser, geleceğin parlak nesillerinin yetişmesine imkan sağlayacak. Selçuklu’yu eğitimin önemli bir merkezi konumuna taşıyan bu çalışmalarımızın eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum".

Sonuç olarak, 2025 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından tamamlanan ve hizmete sunulan yatırımlar, ilçenin eğitim ve spor altyapısını güçlendirerek yerel düzeyde eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ, 2025 YILI BOYUNCA EĞİTİM ALANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIM VE PROJELER İLE EĞİTİM KALİTESİNİ DAHA DA YÜKSELTTİ.