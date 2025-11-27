Bursa'da 'Elde Üret Evden Sat' ile Kadınlara Büyükşehir Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi kadınların ekonomik güçlenmesini hedefliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim gücünü artırmak ve ev ekonomisine katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla 'Elde Üret Evden Sat' projesini başlattı. Proje, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi, istihdam imkanlarına erişimini kolaylaştırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program, Bursa İş Ofisi tarafından hayata geçirildi ve Kent Meydanı Eğitim Merkezinde başladı. Toplam 48 saatlik kapsamlı eğitim programında, evinde üretim yapan ya da üretime başlamak isteyen kadınlara ürünlerini dijital platformlarda tanıtma, pazarlama ve satış süreçlerine dair uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimlere; evinde üretim yapan, üretime başlamayı düşünen, ürünlerini satışa hazır hale getirmiş ya da bu alanda bilgi edinmek isteyen tüm kadınlar katılabiliyor.

Program kapsamında katılımcılara; iş kurma ve geliştirme stratejileri, ürün fotoğraflama ve dijital tasarım, pazarlama, e-pazarlama ve marka yönetimi ile muhasebeleştirme ve bütçe hazırlama gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda kadınlar, 2 adet Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve 'Elde Üret Evden Sat' katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

Üretimden satışa uzanan süreçte profesyonel destek alan kadınlar, kendi ekonomik güçlerini oluşturma konusunda sağlanan katkı için Başkan Mustafa Bozbey ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

