Edirne Merkezli Suç Örgütüne Büyük Darbe: 50 Milyon Liralık Para Trafiği Tespit Edildi

Edirne'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Edirne'de, "Sevenler" olarak anılan suç örgütüne yönelik düzenlenen büyük bir operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşleme alınan bu operasyon, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgüt lideri olduğu iddia edilen N.S. dahil olmak üzere 9 zanlı gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

İkamet aramalarında 5 tabanca, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobil ve 16 adet Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu ele geçirildi. Ayrıca 10 gram altın ve 15 bin lira para da bulundu.

Mali Suçlar Araştırması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, son bir yılda şüpheliler arasındaki para trafiğinin 50 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaçırılmaya Çalışılanlar

Operasyon sırasında, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 9 Türk vatandaşı ve 12 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Kaçırılmak istenen Türk vatandaşlarının asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarından arandığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya'dan Destek Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden operasyon bilgilerini paylaşarak Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun gibi yetkilileri tebrik etti. Bakan, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Edirne merkezli olarak "Sevenler" suç örgütüne yönelik 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.