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Edirne Milletvekili Ediz Ün'den CHP'ye İstifa

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, parti içindeki gelişmeler nedeniyle istifa etti. Adli sürecin tamamlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:11
Edirne Milletvekili Ediz Ün'den CHP'ye İstifa

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Partisinden Ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisiyle olan bağını sonlandırarak istifa etti. Bu gelişme, CHP'nin sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu.

Genel Başkan Özgür Özel'in Açıklamaları

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bir araya geldiği bildirildi. Yapılan görüşmede Ün'ün, sürmekte olan adli süreç tamamlanıncaya dek istifasını talep ettiği belirtildi.

söylendi. CHP'nin açıklamasında, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadesine yer verildi.

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