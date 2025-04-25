Edirne Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası İçin Temel Atıldı

Edirne, tarihi zenginlikleriyle dolu bir gün yaşadı. 2. Murat döneminde inşa edilen Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için düzenlenen temel atma töreni, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, asırlardır Mevlevi geleneğinin yaşatıldığı bu mekanın yeniden ayağa kaldırılmasından duyduğu onuru dile getirdi. Vali Sezer, "Edirne yalnızca bir şehir değil, medeniyetlerimizin, irfanımızın ve ruh dünyamızın derin izlerini taşıyan bir kültür başkentidir," dedi.

Geleceğe Taşınacak Kültür ve Sanat

Sezer, 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Mevlevihane'nin, geçmişe sahip çıkma ve geleceğe taşımak amacıyla yeniden inşa edileceğini belirtti. "Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve eğitim ocağıdır. Burada yeniden ney sesleri yükselecek, gençlerimiz sema ile tanışacak ve aşk ile irfanla yoğrulacaktır," ifadesinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Muradiye Mevlevihanesi’nin kültürel önemini vurgulayarak, yapılan ihya çalışmasının ulusal düzeyde büyük bir katkı sağlayacağını ifade ettiler. Aksal, "İnşallah yapılacak ihya çalışmasıyla Muradiye Mevlevihanesi, Edirne, Balkanlar ve ülkemizin ilim, bilim ve sanatın merkezi olacaktır," dedi.

Müzik ve İkramlar

Törenin sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu bir tasavvuf müziği konseri sundu. Ayrıca, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri performans sergiledi. Katılımcılara Mevlevi mutfağından çeşitli ikramlar yapıldı.

Edirne Muradiye Mevlevihanesi, 15. yüzyılda 2. Murat tarafından inşa edilmiş bir kültür mirasıdır. Yıllar boyunca birçok işlevde bulunmuş, günümüzde ise yeniden hayat bulmak için hazırlıklar yapılmaktadır.

Bu anlamlı etkinliğe, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı, böylece Edirne'nin manevi değerlerine sahip çıkılması gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.

Edirne'de, 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri ve Edirne Valiliği Semazen Topluluğu, Küçek Mustafa Dede'nin "Bayati Ayin-i Şerifi'nin 3. Selamı'nı" icra etti.

Edirne'de, 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri ve Edirne Valiliği Semazen Topluluğu, Küçek Mustafa Dede'nin "Bayati Ayin-i Şerifi'nin 3. Selamı'nı" icra etti.