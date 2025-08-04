Edirne'nin Karaağaç Acı Biberinde Hasat Dönemi Başladı

Edirne'nin Karaağaç Acı Biberinde Hasat Mesaisi Başladı

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin garnitürü olarak bilinen tescilli Karaağaç acı biberinde hasat dönemi başladı. Karaağaç Mahallesi’nde yaklaşık 100 dekarlık alanda yetiştirilen biberler, işçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Bu yıl, toplam 150 ton biber hasat edilmesi bekleniyor.

Kentin bu vazgeçilmez lezzeti tava ciğerinin yanında servis edilen biberler, toplandıktan sonra ipte yaklaşık bir ay boyunca gölgede kurutularak sofralara sunuluyor. Hasadın ilk gününde çalışan işçiler, müzik eşliğinde eğlenerek çalıştılar.

Başkan Akın'dan Destek Ziyareti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, işçilerin mesaisine katılarak biber topladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akın, kentin bereketli topraklarında biber hasadının önemli bir aşamaya geçtiğini belirtti. "Karaağaç acı biberi, Edirne için çok önemli bir değer olan tava ciğerinin en büyük eşlikçisidir. Üretime çok önem veriyoruz; çiftçimiz üretecek ki şehrimizde kalkınma gerçekleşsin," ifadesini kullandı.

Hasadın bereketli geçtiğini vurgulayan Akın, "Verimli topraklarda üretken insanlar hem işlerini yapıyorlar hem de bir yandan eğleniyorlar," dedi.

Sıcak Havanın Zorluğu

Biber üreticisi Tunahan Ule, aşırı sıcakların hasadı geciktirdiğini söyledi. Ata tohumdan yetiştirdikleri acı biberin, 40 dereceyi aşan sıcaklardan dolayı strese girdiğini anlatan Ule, "Bu nedenle hasadımız 15 gün geç başladı. Ancak her şeye rağmen güzel bir hasat geçiriyoruz ve iyi bir rekolte bekliyoruz," şeklinde konuştu.

İşçilerden Binnaz Örs ise sıcak havanın çalışma koşullarını zorlaştırdığını ifade etti. Erken saatlerde mesaiye başladıklarını belirten Örs, "Çalışarak ekmek paramızı kazanıyoruz. Ailemize katkı sağlıyoruz," dedi.

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan tescilli Karaağaç acı biberinde hasat mesaisi başladı. Karaağaç Mahallesi’nde yaklaşık 100 dekarlık alanda ekilen biberleri toplamak için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi.

Edirne'nin meşhur tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan tescilli Karaağaç acı biberinde hasat mesaisi başladı. Karaağaç Mahallesi’nde yaklaşık 100 dekarlık alanda ekilen biberleri toplamak için işçiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi.