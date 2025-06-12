Edirne'nin Saros Körfezi'nde Çevre Kirliliğine Karşı Yeni Önlemler

Yeni Düzenli Alanlar Yolda

Vali Sezer, kalıcı bir çözüm için yeni uygulamalar geliştirdiklerini duyurarak, Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik özel alanlar oluşturacaklarını açıkladı. Bu alanlarda elektrik, su, güvenlik ve duş gibi altyapı hizmetleri sunulacak. Sahil dışında kamp yapmaya çalışanlar ise denetim altında tutulacak ve uymayanlara idari işlem yapılacak.

Deniz Turizmi İçin Sıkı Önlemler

Edirne'nin Saros Körfezi'nde tatilcilerin huzurlu bir ortamda denizden faydalanabilmesi için bu yıl daha sıkı kontroller yapılacağı mesajını veren Sezer, sahillerde kirliliğe yol açan görüntülerin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, karavan ve çadır alanları için bu yıl ücret alınmayacağını belirtti.

Vatandaşlara Uyarılar

Bayram tatili sürecinde çevreye karşı duyarsızlığın artmasına dikkat çeken Sezer, tatilcilerin çöp atma alışkanlıklarını gözden geçirmelerini istedi. "Bu özel bölgenin marka değerini korumalıyız" diyen Vali Sezer, çöp konusundaki ihlallere karşı gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanacağını tekrarladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu.