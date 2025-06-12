Edirne'nin Saros Körfezi'nde Çevre Kirliliğine Karşı Yeni Önlemler

Edirne'de Saros Körfezi İçin Çevre Koruma Önlemleri
Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde yaşanan çevre kirliliğine karşı sert tedbirler alacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, karavan ve çadır alanlarının düzenlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldığını ifade etti.
Açıklamalar ve Alınacak Önlemler
Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sezer, Saros Körfezi'nin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Ancak, kontrolsüz alan kullanımı sonucunda sahillerde meydana gelen çöp ve kirliliğin kabul edilemez olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta 100 kamyon çöp topladık Vali Sezer, kalıcı bir çözüm için yeni uygulamalar geliştirdiklerini duyurarak, Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik özel alanlar oluşturacaklarını açıkladı. Bu alanlarda elektrik, su, güvenlik ve duş gibi altyapı hizmetleri sunulacak. Sahil dışında kamp yapmaya çalışanlar ise denetim altında tutulacak ve uymayanlara idari işlem yapılacak. Edirne'nin Saros Körfezi'nde tatilcilerin huzurlu bir ortamda denizden faydalanabilmesi için bu yıl daha sıkı kontroller yapılacağı mesajını veren Sezer, sahillerde kirliliğe yol açan görüntülerin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, karavan ve çadır alanları için bu yıl ücret alınmayacağını belirtti. Bayram tatili sürecinde çevreye karşı duyarsızlığın artmasına dikkat çeken Sezer, tatilcilerin çöp atma alışkanlıklarını gözden geçirmelerini istedi. "Bu özel bölgenin marka değerini korumalıyız" diyen Vali Sezer, çöp konusundaki ihlallere karşı gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanacağını tekrarladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu.
Yeni Düzenli Alanlar Yolda
Deniz Turizmi İçin Sıkı Önlemler
Vatandaşlara Uyarılar
Vali Sezer, kalıcı bir çözüm için yeni uygulamalar geliştirdiklerini duyurarak, Mecidiye ve Erikli sahillerinde 2 kilometrelik özel alanlar oluşturacaklarını açıkladı. Bu alanlarda elektrik, su, güvenlik ve duş gibi altyapı hizmetleri sunulacak. Sahil dışında kamp yapmaya çalışanlar ise denetim altında tutulacak ve uymayanlara idari işlem yapılacak.
Edirne'nin Saros Körfezi'nde tatilcilerin huzurlu bir ortamda denizden faydalanabilmesi için bu yıl daha sıkı kontroller yapılacağı mesajını veren Sezer, sahillerde kirliliğe yol açan görüntülerin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, karavan ve çadır alanları için bu yıl ücret alınmayacağını belirtti.
Bayram tatili sürecinde çevreye karşı duyarsızlığın artmasına dikkat çeken Sezer, tatilcilerin çöp atma alışkanlıklarını gözden geçirmelerini istedi. "Bu özel bölgenin marka değerini korumalıyız" diyen Vali Sezer, çöp konusundaki ihlallere karşı gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanacağını tekrarladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde incelemede bulundu.