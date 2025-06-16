Edirne'nin Yeni Gözdesi: Söğütlük Millet Bahçesi

Edirne'de TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri yanında kurulan ve İzzet Arseven Kent Ormanı ile iç içe olan Söğütlük Millet Bahçesi, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Edirneliler, bu yeni sosyal alanda vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor.

Millet Bahçesinde Eğlence Dolu Anlar

Meriç Nehri'ne kıyısı bulunan bu bahçede, vatandaşlar çardaklı oturma alanlarından, kır kahvesine ve cafelere kadar birçok imkandan faydalanıyor. Ayrıca bisiklet ve yürüyüş yollarında spor yapanlar için geniş alanlar mevcut. Çocuklar da oyun alanlarında keyifli dakikalar geçiriyor. Bahçenin sunduğu ferah ortam, sıcak yaz günlerinde Edirnelilere serinleme ve rahatlama fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar Memnun

Yerli halktan Adnan Gonca, millet bahçesinin Edirne için büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Çok güzel bir kompleks. Aile olarak bisikletle gezmeyi çok seviyoruz. Burası, Mavi ve yeşilin birleştiği eşsiz bir alan oldu" dedi.

Doktor Ahmet Yıldırım, çocukların oyun alanları hakkında yorum yaparak, "Çocuklarınızla burada vakit geçirmek çok keyifli. Gerekli tüm önlemler alınmış, harika bir yer" şeklinde konuştu.

Hümeyra Karakanlı ise, bahçenin geniş alanları ve sunduğu imkanlarla huzurlu bir atmosfer sağladığını ifade etti. "Millet Bahçesi Edirne için hayırlı olsun" dedi.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla sunduğu kır kahvesi ve kafeleriyle de dikkat çekiyor. Kafelerde, soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra, kadın kooperatifleri tarafından üretilen yöresel lezzetler yer alıyor. Vakıf müdürü Hicran Bali, bahçenin açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi topladığını dile getirerek, "Bu alanda vatandaşlarımız rahat nefes alıyor" şeklinde konuştu.

Söğütlük Millet Bahçesi Hakkında

Söğütlük Millet Bahçesi, 515 dönümlük bir alan üzerine inşa edildi ve buranın 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlendi. Doğal yapının korunmasına özen gösterilen alanda, tehlike arz eden ağaçlar temizlenerek yerine 2,336 ağaç dikildi. Ayrıca, 10 kilometre uzunluğunda patika yolu ve spor sahaları ile çocuk oyun alanları da bulunuyor. Bahçe, sabah 06.00'dan itibaren ziyarete açık olup, güvenlik amacıyla 200'e yakın kamerayla izlenmektedir.

Edirneliler, TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde vakit geçirmekten memnuniyet duyuyor. Meriç Nehri'ne kıyısı olan millet bahçesine gelen vatandaşlar çardaklı oturma alanları, kır kahvesi, kafe ve nehir kenarındaki alanlarda vakit geçirebiliyor.

Edirneliler, TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde vakit geçirmekten memnuniyet duyuyor. Meriç Nehri'ne kıyısı olan millet bahçesine gelen vatandaşlar çardaklı oturma alanları, kır kahvesi, kafe ve nehir kenarındaki alanlarda vakit geçirebiliyor.