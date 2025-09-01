DOLAR
Edirne Sınır Kapılarından 4 Milyon 96 Bin 911 Yolcu Geçişi

Edirne Valisi Yunus Sezer: 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 4 milyon 96 bin 911 yolcu ve 1 milyon 27 bin 996 araç geçti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:38
Vali Sezer: Dönüş Trafiği Azaldı, Bekleme Süreleri Kısaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 4 milyon 96 bin 911 yolcu ve 1 milyon 27 bin 996 araç geçiş kaydedildiğini açıkladı.

Sezer, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonunun eylül ayının ilk haftasında sona ereceğini belirtti.

Gurbetçilerin sınır kapılarında geçişlerinin sorunsuz yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını dile getiren Sezer şöyle konuştu: "Bu hafta son haftamız. Dönüş trafiği oldukça azalmış durumda. Bu yıl sınır kapılarında İçişleri ve Ticaret bakanlıklarının destekleri, Valilik olarak aldığımız tedbirler, gişelerin artırılması, Yunanistan ve Bulgaristan'daki yöneticilerle yaptığımız görüşmeler sayesinde güzel bir yıl geçirdik."

Sezer, alınan tedbirler sayesinde giriş ve çıkışlarda bekleme sürelerinin azaldığına dikkati çekti. Önceki yıllarda yaşanan uzun kuyrukların oluşmadığını, geçişlerin hızlı olduğunu aktaran Sezer "Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 saat esasıyla tüm kurumlarımız çalıştı."

Sezer, gurbetçi sezonunda sınır kapılarından yoğun araç ve yolcu geçişi olduğunu dile getirerek, "Geride bıraktığımız dönemde kapılardan 1 milyon 27 bin 996 araç geçiş yaptı. Günde ortalama 15 bin araç geçişi söz konusu. Yine aynı dönemde 4 milyon 96 bin 911 yolcu geçişi oldu. Özellikle giriş ve çıkışların zirve yaptığı günlerde bekleme süresi 1 saat diğer günlerde ortalama 39 dakika oldu. Umarım vatandaşlarımız güzel bir tatil geçirip, yaşadıkları ülkelere sağlıkla döner."

