Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Yeni Başkanı Aytaç Dilci

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası 32. Olağan Genel Kurulu'nda mavi liste adayı Aytaç Dilci 457 oyla başkan seçildi; Ali Şahin 367 oy aldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:53
EDİRNE (İHA) – Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda gergin geçen seçimlerin ardından mavi listeyle aday olan Aytaç Dilci, başkanlığa seçildi.

32. Olağan Genel Kurul ve oy sayımı

Odanın 32. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerin tamamlanmasıyla sona erdi. Gergin anların yaşandığı genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kentte bin 179 üyesi bulunan Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda toplam 827 geçerli oy kullanıldı. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci 457 oy alırken, kırmızı listeyle yarışan mevcut başkan Ali Şahin 367 oyda kaldı.

Sonuçlar ve görev teslimi

Kesin olmayan sonuçlara göre Aytaç Dilci, odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda bulunan üyeler sonucu alkışlarla karşıladı. Yeni başkan Aytaç Dilci’nin önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor.

