Edirne Süloğlu'nda 100 Yaşına Giren Seher Topaç'a Sürpriz Doğum Günü

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Yağcılı köyünde yaşayan Seher Topaç için Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından sürpriz 100. doğum günü kutlaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:50
Aile Yılı kapsamında evinde ziyaret edildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Yağcılı köyünde yaşayan Seher Topaç için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Topaç'ın yaşadığı eve gelerek doğum günü pastasını hazırladı. Kızı ve damadıyla yaşayan Topaç, ekipleri odasında ellerinde pastayla görünce büyük sevinç yaşadı.

Yatağa bağımlı olan ve 5 çocuk ile 25 torun sahibi olan Topaç, pastanın kesilmesinin ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bakanlık koordinesinde "Aile Yılı" kapsamında il, ilçe ve köylerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Tohumcu şöyle konuştu: "Evde bakım hizmeti sunduğumuz bir teyzemiz bugün 100 yaşına girdi ve bizde bir etkinlik düzenledik kendilerine. Büyüğümüzü evinde ziyaret ettik, sohbet ettik ve duasını aldık. Geçmişteki anılarını ve bizlere tavsiyelerini dinledik. Kendisine ve büyüğümüze bakan herkese teşekkür ediyoruz."

Tohumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 7'den 70'e herkesin yanında olduğunu da vurguladı.

Topaç'ın kızı 67 yaşındaki Feriha Bayram ise annesine gözü gibi baktığını belirterek, tüm gün annesinin ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Bayram, "Köyün en yaşlılarından olan annem 100 yaşına girdi. Müdürümüz ve ekipleri pastayla kutlamaya geldi, çok mutlu olduk, hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında 100. yaşına giren kadının doğum günü kutlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yağcılı köyünde kızı ve damadıyla yaşayan Seher Topaç'ın 100. doğum günü dolayısıyla kutlama programı organize etti.

