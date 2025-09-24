Edirne Uzunköprü'de 2 Kişi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Edirne Uzunköprü'de Gemici köyünde jandarma ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken D.G. ve M.Y. yakalandı; her iki şahsın da yurt dışı çıkış yasağı bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:13
Edirne Uzunköprü'de 2 Kişi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Edirne Uzunköprü'de yurt dışına kaçma girişimi engellendi

Gemici köyünde jandarma denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakaladı.

Yapılan incelemede D.G.'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli M.Y'nin de 'dolandırıcılık' suçundan dava dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağı'nın bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

