Edirne Uzunköprü'de 2 Kişi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Edirne Uzunköprü'de yurt dışına kaçma girişimi engellendi
Gemici köyünde jandarma denetimi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakaladı.
Yapılan incelemede D.G.'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli M.Y'nin de 'dolandırıcılık' suçundan dava dosyasının ve yurt dışına çıkış yasağı'nın bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.