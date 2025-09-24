Edirne Uzunköprü'de 2 Kişi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Edirne Uzunköprü'de Gemici köyünde jandarma ekipleri tarafından yurt dışına kaçmaya çalışırken D.G. ve M.Y. yakalandı; her iki şahsın da yurt dışı çıkış yasağı bulundu.