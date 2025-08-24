DOLAR
Edirne Uzunköprü'de Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki E.A.B., hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:08
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki E.A.B., kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Kaza, Salarlı köyü yakınlarında yaşandı. İddialara göre E.A.B. idaresindeki motosiklet ile A.A. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Kazada ağır yaralanan E.A.B., Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer sürücü A.A.'nın tedavisi ise devam ediyor.

