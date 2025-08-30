Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yakalama
Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 18 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırklareli'de yakalama
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk alanında yaptığı denetimlerde ise 11 düzensiz göçmen tespit edildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.