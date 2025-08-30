DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yasa dışı yollarla giren toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı; Edirne'de 18 kişi Göç İdaresi'ne, Kırklareli'de 11 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:00
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren yabancı uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yakalama

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 18 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kırklareli'de yakalama

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk alanında yaptığı denetimlerde ise 11 düzensiz göçmen tespit edildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
2
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
5
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı
6
Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı
7
Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta