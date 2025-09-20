Edirne ve Kırklareli'de Göçmen Operasyonu: 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı; işlemler sonrası ilgili göç idarelerine sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:14
Edirne ve Kırklareli'de gerçekleştirilen denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar kent merkezleri ve belirlenen mahallelerde yoğunlaştırıldı.

Edirne'deki Denetim

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş şubeleri ekiplerince kent merkezinde düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı bir denetim yapıldı. Denetimde, İl Göç İdaresine bağlı Mobil Göç Noktası Aracı da görev aldı.

Pansiyon, sokak ve caddelerde yakalanan kişilerin pasaportları kontrol edildi ve parmak izleri alındı. Denetimlerde Irak ve İran uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerden birinin "basit yaralama" suçundan arandığı belirlendi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, ilgili prosedürler çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'deki Operasyon

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karahıdır Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Her iki ildeki operasyonlar, sınır içi kontrollerin ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.

