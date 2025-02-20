Edirne ve Tekirdağ'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:46
Edirne ve Tekirdağ'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan bu kişilere yönelik denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Edirne'deki Yakalamalar

Edirne'de, güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde Lalapaşa ilçesinde Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Söz konusu göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Tekirdağ'daki Gelişmeler

Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürdükleri denetimlerde Malkara ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca, bu kişileri Türkiye’ye sokmaya çalışan 1 şüpheli, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından yine İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheli Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Gözaltına alınan şüphelinin bu süreçteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Edirne ve Tekirdağ'daki güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan...

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 34 Kilo 350 Gram Eroin Ele Geçirildi
2
Elon Musk, Zelenskiy'i Amerikalı Gazeteciyi Öldürmekle İtham Etti
3
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin 5. Yaşını Kutladı
4
Türkiye, IALA Konseyi'nde Yeniden Üye Seçildi
5
Niğde'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor
6
İstanbul Adliyesi'ne Yönelik Eylem İçin İki DHKP-C Şüphelisi Tutuklama Talebiyle Hakimlikte
7
Rami Çocuk Kitap Kulübü Edebiyatı Çocuklarla Buluşturuyor

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor