Edirne ve Tekirdağ'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan bu kişilere yönelik denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Edirne'deki Yakalamalar

Edirne'de, güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde Lalapaşa ilçesinde Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Söz konusu göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Tekirdağ'daki Gelişmeler

Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürdükleri denetimlerde Malkara ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca, bu kişileri Türkiye’ye sokmaya çalışan 1 şüpheli, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından yine İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheli Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Gözaltına alınan şüphelinin bu süreçteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Edirne ve Tekirdağ'daki güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.