Edirne'ye Su Takviyesi: Kırklareli'nden Kula-1 ve Kula-2 Projeleriyle Su Aktarılacak

Edirne'nin içme suyunun kaynağı olan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'na, yapımına başlanacak Kula-1 ve Kula-2 göletlerinden su aktarım yapılacağı açıklandı. Bu proje sayesinde, Edirne'nin içme suyu ve tarımsal sulama problemlerinin ortadan kalkacağı bildiriliyor.

Projenin Detayları

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yaptığı yazılı açıklamada, Kula göletlerinden Kayalıköy Barajı'na yapılacak su aktarımının yılda 20 milyon ton olan Edirne'nin su ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Makak, bu proje ile iki ilin de herhangi bir su krizi yaşamayacağını, aynı zamanda çiftçilerin sulama sıkıntısının da çözüme kavuşacağını ifade etti.

Çalışmalar Devam Ediyor

Makak, konuyla ilgili olarak Bakanlık, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Başkanı Belgin İba ile birlikte sorun üzerinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kayalıköy Barajı'nı destekleyecek projelerin ihalesinin yapıldığını ve en kısa sürede ödeneğinin aktarılmasıyla projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Süloğlu Barajı ile İlgili Sorunlar

Makak ayrıca, Süloğlu Barajı'ndan su akışını sağlamak için 5 kilometrelik bir hattın değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni proje devreye girdiğinde, Süloğlu Barajı yalnızca tarımsal sulama için kullanılacak. Böylece, "Süloğlu Barajı'ndan neden su almıyorsunuz?" sorularının gündeme gelmeyeceği ifade edildi.

Önceden Yaşanan Sorunlar

Daha önce, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritikleştiğini gündeme getirmişti. Sarıçam, barajın Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz kullanıldığını ve belediyenin barajın bakımına katkı sağlamadığını ileri sürmüştü. Bu iddialara Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da yanıt vererek, belediyenin mevzuata uygun davrandığını belirtti ve Edirne Belediyesi'nin çiftçilerle karşı karşıya getirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.