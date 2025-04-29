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Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde Konferans Verdi

Türk sinemasının ünlü ismi Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde 'Doğa ve İnsan İlişkileri' üzerine konferans düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:47
Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde Konferans Verdi

Ediz Hun, Gençlere Gelecek İçin Çağrıda Bulundu

Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri" konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Geleceğin Teminatı Gençler

Antalya Bilim Üniversitesinin konferans salonunda gerçekleştirdiği konuşmada, Hun, gençlere önemli önerilerde bulunarak Türkiye'nin kalkınmaya acil ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Siyaset yapmıyorum, siyaset konuşmuyorum. Türkiye'nin sizlere, gençlere ihtiyacı var. Siz bizim geleceğimizsiniz, lütfen geleceğimizi karartmayın ve çalışın." şeklinde ifade etti.

80 yaşında olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirten Hun, "Evime gidip odama kapanıp çalışıyorum. Mecburum, kendim için beynimin faaliyetinin devam etmesi için öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyorum." dedi.

Biyofiziksel Ekonomi Üzerine Düşünceler

Hun, üretimde artık biyofiziksel ekonomilerin konuşulduğunu ve tartışıldığını ifade ederek, doğanın kaynak kullanımı ve atık dengesi üzerine dikkat çekti. Gelecek yıllarda ülkelerin biyofiziğe dair yeni standartlar getireceğini belirten Ediz Hun, "2050'lerde, 2060'larda ülkeler bunlara göre hareket edecek. Ülkelere şu kadar atık kullanacaksınız, biyolojik arıtmaların yanında kimyasal arıtmalar da kullanmak zorunda kalacaksınız diyecekler." şeklinde konuştu.

Dünyada özellikle tarım alanında dikey tarım sistemine geçiş yapan ülkelerin arttığını vurgulayan Hun, 2100'lerde ekilebilir alanların önemli ölçüde azalacağını da sözlerine ekledi.

Ödül Töreni

Konferansın ardından Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Hun'a teşekkür plaketi sundu.

Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Sosyoekonomik...

Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Hun, üniversitenin konferans salonundaki konuşmasında, gençlere önerilerde bulundu.

Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Sosyoekonomik...

Türk sinemasının usta oyuncularından Ediz Hun, Antalya Bilim Üniversitesi'nde "Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Hun, üniversitenin konferans salonundaki konuşmasında, gençlere önerilerde bulundu.

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