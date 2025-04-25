Ediz Hun, KKTC'deki TEKNOFEST Alanını Ziyaret Etti

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ediz Hun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti. Hun, burada yetkililerden festivalin kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

1-4 Mayıs tarihleri arasında başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı eski terminal binasında gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST alanını ziyaret eden Ediz Hun, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı yetkilisi Nurkan Karabulut ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Hun’a Saymaz tarafından etkinliğin kurumsal montu hediye edildi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ediz Hun, “Kıbrıs’a ve soydaşlarımıza katkıda bulunacak her vizyoner çaba çok önemlidir. TEKNOFEST, bu adımların güçlü bir örneğini sunuyor. Sosyal inovasyon ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen gençlerin projelerle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak olması büyük bir umut veriyor,” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Sanatçıya, TEKNOFEST alanını ziyareti sırasında Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ve Araştırma Görevlisi Nejla Akdeniz Yıldırım eşlik etti.

Türk sinemasının yüzlerce filme imza atan aktörlerinden Ediz Hun (sağ 2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanatçıya, TEKNOFEST alanını ziyareti sırasında TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz (sağ 3) ve Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı (sağda), üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir (sol 3), Araştırma Görevlisi Nejla Akdeniz Yıldırım (solda) eşlik etti.