Ediz Ün'ün Aracında Kaçak Elektronik Sigara: 2 Sanığın Yargılanması Başladı

Duruşma

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç ile avukatlar katılmadı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olay

Eylül 2024'te Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçta bulunan 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1.275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Araç, o dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.

Ediz Ün, olayla uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını belirterek, F.A.'nın Ç.R.Ç. ile buluşup kaçak eşyaları araca yükledikten sonra İstanbul yönüne doğru yola çıktıklarını ve kolluk kuvvetlerinin bilgilendirmesiyle durumu öğrendiğini

Ün, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

Savcılık, yakalanan eşyaların gümrüklenmiş değeri nazara alınarak sanıklar hakkında 'eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.