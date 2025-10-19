Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

Olayın Ayrıntıları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir şüpheli, 46 AHZ 090 plakalı aracın sahibini silahla vurarak aracı gasbetti. Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, araç sahibinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, gasp ettiği araçla Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde bir kişiyi daha silahla öldürdü ve toplamda 5 vatandaşı yaralayarak bölgeden kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Olayda 2 polis memuru yaralandı; çıkan çatışmada şüpheli ise hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Haber merkezimize Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı ihbarının gelmesi üzerine olay yerine ekiplerimiz ivedilikle intikal etmiş, olay yerinde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının da gasbedildiği anlaşılmıştır. Gasbettiği araç ile olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra bir başka yerde bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Olayda saldırı sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.