Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

Edremit'te araç gaspı sonrası yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı; şüpheli çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 19:10
Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

Olayın Ayrıntıları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir şüpheli, 46 AHZ 090 plakalı aracın sahibini silahla vurarak aracı gasbetti. Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, araç sahibinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, gasp ettiği araçla Yenimahalle, Akçay ve İkizçay mahallelerinde bir kişiyi daha silahla öldürdü ve toplamda 5 vatandaşı yaralayarak bölgeden kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheli arasında başlayan kovalamaca çatışmaya dönüştü. Olayda 2 polis memuru yaralandı; çıkan çatışmada şüpheli ise hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Haber merkezimize Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı ihbarının gelmesi üzerine olay yerine ekiplerimiz ivedilikle intikal etmiş, olay yerinde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının da gasbedildiği anlaşılmıştır. Gasbettiği araç ile olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra bir başka yerde bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da o esnada etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurunun tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Vali Ustaoğlu, Edremit Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti. Olayda saldırı sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Edremit 19. Komando Tugayı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Gamze Taşcıer Kırıkkale Kongresinde: Bozdağ Yeniden İl Başkanı
2
Edremit'te Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı — Şüpheli Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi
3
Marina kruvaziyeri Bodrum'a 1194 yolcu getirdi
4
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
5
Kütahya'da Devrilen Otomobilin Fırlayan Tekeri Yeni Kazaya Yol Açtı
6
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Son Gün: Konserler ve Çocuk Etkinlikleri
7
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Sayımı Başladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)