Efeler Belediyesi’nden Umurlu Karayolu’nda Orta Refüj Budama Çalışması

Efeler Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü protokolü ve Aydem iş birliğiyle Umurlu Karayolu orta refüjlerinde ağaç budama yaparak yol güvenliğini artırdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:41
Efeler Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Efeler Belediyesi ekipleri, Aydem iş birliğinde Umurlu Karayolu orta refüjlerinde budama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın Detayları

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; uzayarak elektrik tellerine temas eden ve risk oluşturan ağaçları budadı. Yapılan düzenlemelerle tehlikelerin önüne geçilirken, güvenlik artırıldı ve karayolu daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

Yerel Tepki ve Teşekkür

Umurlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yengi, gerçekleştirilen çalışmadan duyduğu memnuniyeti sosyal medya paylaşımıyla belirterek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplerine teşekkür etti.

Başkanın Açıklaması

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yapılan çalışmanın hem güvenlik hem de kent düzeni açısından önemli olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: Efeler’de insan hayatını önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz. İlçemizin ana ulaşım alanlarında risk oluşturan unsurları ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim temel sorumluluğumuzdur. Efeler Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında vatandaş odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.

