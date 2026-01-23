Efeler Belediyesi'nden Yağmur Mesaisi: Ekipler Sahada, Risklere Anında Müdahale

Efeler Belediyesi, yoğun yağışlara karşı yağmur suyu giderlerini açıp cadde ve sokaklardaki atıkları temizleyerek riskleri önlüyor; Başkan Anıl Yetişkin çalışmaları yakından takip ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:21
Yoğun yağışlara karşı önleyici çalışmalar sürüyor

Efeler Belediyesi, Aydın'da etkili olan yağışlarda vatandaşın mağdur olmaması için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Ekipler; yağmur suyu giderlerini açarak suyun sağlıklı şekilde tahliyesini sağlayıp, cadde ve sokaklarda biriken yaprak, çamur ve atıkları temizleyerek su birikintilerinin önüne geçiyor. Özellikle yağışın etkisini artırdığı noktalarda yoğun mesai harcayan ekipler, olası taşkın ve tıkanıklıklara karşı anında müdahalede bulunuyor.

Anıl Yetişkin çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu: "Yoğun yağışlara karşı ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin farklı noktalarında oluşabilecek riskleri önceden tespit ederek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve Efeler’de kent düzeninin her koşulda korunmasıdır. Bu doğrultuda ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

