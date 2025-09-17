Efkan Ala'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının 64. yılı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idamlarının 64. yılında rahmetle anarak darbelerin hükmünün silindiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:08
Ala'dan anma paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin susturulduğu o günleri hatırlarken, hukuk dışı yargılamalarla idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

"Zaman, darbecilerin hükmünü çoktan silerken, milletin hafızasında adalet ve milli irade uğruna verdikleri mücadele baki kalmıştır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

