Efkan Ala'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: '1915 Açıklamasını En Güçlü Şekilde Reddediyoruz'

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:19
AK Parti Genel Başkanvekili, açıklamayı tarihi ve hukuki temelden yoksun buldu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Ala, beyanın hukuki ve tarihi temelden yoksun olduğunu vurgulayarak, bu ifadeyi en güçlü şekilde reddettiklerini belirtti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin beyanının "tarihi gerçekleri açıkça çarpıtan, siyasi hesaplarla dile getirilen mesnetsiz bir itham" olduğunu kaydetti.

Açıklamanın, Filistin'de işlenen ağır insanlık suçlarının ve soykırımın üzerini örtme çabasından başka bir anlam taşımadığına dikkat çeken Ala, şunları söyledi:

"Küresel vicdan önünde soykırım suçu işlemekle mahkum edilen ve kendi halkını dahi felakete sürükleyen Netanyahu'nun, tarihi istismar ederek ucuz bir propaganda dili kullanması, siyasi çaresizliğinin açık göstergesidir."

"Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu beyanı en güçlü şekilde reddediyoruz."

Ala, ayrıca Türkiye'nin tarihi meselelerin siyaset malzemesi haline getirilmesine asla izin vermeyeceğini belirterek, "Filistin'de devam eden vahşetin hesabını yargı önünde verecek olanların, sahte tarihi söylemlerle kurtulamayacağını" tekrar vurguladı.

