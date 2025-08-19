DOLAR
Efkan Ala'dan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyaset bilimci ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:57
Efkan Ala'dan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı

Efkan Ala'dan Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı

Ala'dan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyaset bilimci ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye siyaseti ve tarihi alanının duayen isimlerinden akademisyen, bilim insanı Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatı şahsımı derinden üzmüştür. Akademik camiaya kazandırdığı değerli eserleri ve yetiştirdiği sayısız öğrenciyle tarih ve siyaset bilimi alanında silinmez izler bırakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm talebelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

