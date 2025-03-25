Efkan Ala, Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı'nda Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sert Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı" programında önemli açıklamalarda bulundu. Sokakta oluşturulan olumsuz atmosfer nedeniyle marjinal grupların devreye girdiğini belirten Ala, "Bu ülkenin Devlet Başkanına hakaretler, küfürler etme terbiyesizliğini, haysiyetsizliğini gösterdiler. Biz de onları lanetliyoruz, devlet de gereğini yapıyor ve yapacak." dedi.

Üye Sayısında Öne Çıktı

Ala, konuşmasında AK Parti'nin üye sayısının 100 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu vurgulayarak, ana muhalefet partisinin kendi problemlerini ülkenin problemi haline getirme çabasını eleştirdi.

"Oysa biz AK hareket, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, ülkenin problemlerini çözme gayreti içerisindeyiz. Ülkenin fırsatlarını, ülkenin menfaatleriyle buluşturma gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Yargı Soruşturmalarına Değindi

Ala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara da değinerek, "Bu ülkenin mahkemeleri, savcıları, yargısı burada bir yolsuzluk olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmış ve o soruşturma devam ediyor. Kimse kusura bakmasın bu kurnazlıklara pabuç bırakacak halimiz yok." dedi.

Gençlik Kolları Başkanı'ndan Vurgu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise yaptığı konuşmada, AK Parti'nin umutları yeşerten, geleceği sağlamlaştıran bir parti olduğunu belirtti. "Bu kutlu mirası emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, AK Gençlik ailesinin 1 milyon üyesiyle ülkenin en büyük gençlik hareketi olduğunu dile getirdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer teşkilat mensupları katıldı.