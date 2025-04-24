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Efsane Renk Edirne Kırmızısının Üretim Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları, kültürel değerlerin yaşatılması için sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:47
Efsane Renk Edirne Kırmızısının Üretim Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Kırmızısının Tarihçesi

Osmanlı döneminde "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları devam ediyor. Bu özel rengin formülünün, casusluk olayları aracılığıyla Avrupa'ya çıkarıldığı biliniyor.

Üretim ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

Bu süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Karaağaç Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde, bu kök boya bitkisinin ürününü yaygınlaştırmak ve adaptasyonunu sağlamak amacıyla deneme ekimleri gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda ekilen fideler, toprakla buluşturularak büyümeleri için gerekli zemin hazırlanmıştır. Amaç, kök boya bitkisinin ekim alanlarını artırarak, sektörün ihtiyacını karşılamak.

Uzman Görüşü

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine verdiği demeçte, bu rengin elde edildiği bitkinin yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. "Edirne kırmızısı kent için kültürel bir değer taşıyor. Rengin yeniden kullanımını sağlamak ve kent kültürüne kazandırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Tülek, bitkinin adaptasyonunu sağladıklarını ve bölge üreticilerine örnek olacak denemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Edirne Kırmızısının Kültürel Önemi

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısının tarihi, 15'inci yüzyıla kadar uzanıyor. "Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak tanımlanan bu renk, iki yerel boya ustası tarafından elde edilmiştir. Formülü, bir süre sonra Fransa'ya götürülerek Avrupa'nın tekstil sanayisinde yaygınlaştırılmıştır.

1740'lı yıllarda Fransa'da üretildiğinde "Rouge d'Adrinople" adıyla sektöre giriş yapan renk, özellikle tekstil alanında kullanılmıştır. Edirne'deki tarihi yapıların süslemelerinde ve geleneksel el sanatlarında yer bulmuş olsa da zamanla unutulmaya yüz tutmuştur.

Gelecek Çalışmalar

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler sayesinde, bu rengin yeniden gündeme gelmesi hedefleniyor. Edirne kırmızısının kök boya üretimindeki çalışmaları, bölgenin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak...

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesinde yetiştirilen bitkinin kent genelinde yaygınlaştırılması ve adaptasyonunun sağlanması için deneme ekimleri yapılıyor.

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak...

Osmanlı döneminde, formülü Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının elde edildiği kök boya bitkisinin üretim çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesinde yetiştirilen bitkinin kent genelinde yaygınlaştırılması ve adaptasyonunun sağlanması için deneme ekimleri yapılıyor.

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