Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası, Doğa Tutkunlarını Ağırladı

Düzce'nin Doğa Harikaları: Efteni Gölü ve Sinekli Yaylası

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Sinekli Yaylası, geçtiğimiz hafta sonu doğa tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. 22 türden toplamda 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı bu bölge, ziyaretçilerine doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü, huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için ideal bir mekan. Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla, kuş göç yollarının üzerinde yer alan bu doğal alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, eşsiz manzaraları cep telefonuyla kaydetti.

Gölün hemen kenarında yer alan Kuş Gözlem Kulesi, bölgenin büyüleyici manzarasını yüksekten görmek isteyen misafirlere mükemmel bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz yıl burada 22 kuş türü kaydedilmiş olması, bölgenin özelliğini ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle büyük şehirlere yakın konumu sayesinde, İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunları için popüler bir destinasyon haline geldi.

Sinekli Yaylası’nda Kamp Keyfi

Düzce’nin 33 kilometre mesafesinde yer alan Sinekli Yaylası da hafta sonu etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Ankara Yabancılar Topluluğu ve Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) işbirliğiyle düzenlenen organizasyona katılan 25 doğa tutkunu, yaylanın eşsiz doğasında kamp kurdu.

Başkentte yaşayan Pakistan, İran, Fas, Kamboçya ve İngiltere uyruklu doğaseverlerden oluşan grup, sabah kahvaltısı ile güne başladıktan sonra, ormanlık alanlarda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sinekli Yaylası'nın doğal güzellikleri, bu aktivitenin tadını çıkaran katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor. Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor. Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.