Efteni Gölü'nde Dünya Sulak Alanlar Günü Etkinliği Düzenlendi

Batı Karadeniz'in Kuş Cenneti: Efteni Gölü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Havzası, Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İşbirliği

Etkinlik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Düzce Valiliği işbirliğiyle gerçekleşti. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Genel Müdür Kadir Çokçetin, bölgeyi ziyaret edenlerle birlikte Kuş Gözlem Kulesi ve çevre düzenlemeleri projelerinin açılışını yaptı.

Kuş Gözlemi ve Yenileme Çalışmaları

Etkinliğe katılanlar, gözlem kulesine çıkarak göldeki kuşları teleskoplarla inceledi. Ayrıca, bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla göle 10 bin sazan yavrusu ve bir miktar yaban ördeği bırakıldı.

Doğa Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Aslan, Efteni Gölü'nde taşkın koruma seddine paralel doğa koruma ve doğal yaşamın canlandırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Yapılan çalışmalar tamamlandığında gölün büyüklüğünün iki katına çıkacağı müjdesini verdi.

Rehabilitasyon Çalışmaları ve Gelecek Planları

Geçen yıl başlayan rehabilitasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması ve gölün büyüklüğünün 180 hektardan yaklaşık 360 hektara çıkması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl, 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı bu doğal habitat, büyük şehirlerle olan yakın konumu sayesinde özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Havzası'nda Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla da göle 10 bin sazan yavrusu ve bir miktar yaban ördeği bırakıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü Havzası'nda Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunmak amacıyla da göle 10 bin sazan yavrusu ve bir miktar yaban ördeği bırakıldı.