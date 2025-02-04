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Ege Denizi'nde 2.500 Deprem: Santorini'de Endişe İle Ada Terk Ediliyor

Ege Denizi'nde Haziran 2024'ten bu yana 2.500'den fazla deprem yaşandı, Santorini'de 9.000 kişi adaı terk etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:24
Ege Denizi'nde 2.500 Deprem: Santorini'de Endişe İle Ada Terk Ediliyor

Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik Artıyor

Ege Denizi'nde, Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024'ten bu yana 2.500'den fazla deprem kaydedildi.

Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarı'nın yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde 200’den fazla depremin gerçekleştiği belirtilerek, bu sismik olayların 2011-2012 dönemindeki aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Mikro depremlerin Büyümesi Endişe Veriyor

Uzmanlar, mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin bir göstergesi olabileceğini vurguladı.

9.000 Kişi Ada'yı Terketti

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası’nda, ziyaretçiler ve yerleşik halkın da dahil olduğu yaklaşık 9.000 kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle adayı terk etti.

Ek Seferler ve İnceleme Planları

Hava yolu şirketleri, okulların tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenlemeye başladı. Ayrıca, uluslararası bir araştırma grubunun, bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltı incelemeleri yapması planlandı.

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