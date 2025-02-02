Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem!

Ege Denizi'nde Deprem Paniği

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Deprem Detayları

Bugün saat 10.22'de kaydedilen sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre uzaklıkta ve 6,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD, vatandaşları olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.