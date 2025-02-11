Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Alarmı

Ege Denizi'nde, saat 08.58'de, 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Bu sarsıntı, bölgedeki yerleşim alanlarında paniğe sebep olurken, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Gelişmeler takip ediliyor. Ege Denizi'nde meydana gelen bu tür doğal olayların yakından izlenmesi, afet yönetimi açısından büyük önem taşıyor.