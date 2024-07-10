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Ege Denizi'nde 7 göçmen hayatını kaybetti!

İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarında, Ege Denizi'nde gerçekleşen dramda, 19 kaçak göçmen kurtarılırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 00:24
Ege Denizi'nde 7 göçmen hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından bir düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye dört sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timi sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.


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