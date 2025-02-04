Ege Denizi'nde 754 Deprem: Sarsıntılar Devam Ediyor

Ege Denizi'nde Ciddi Deprem Aktiviteleri

Ege Denizi, 26 Ocak'tan itibaren sarsıntılarla çalkalanmaya devam ediyor. Bugün saat 14.00'e kadar yaşanan toplam 754 deprem, afet yönetimi konusunda endişeleri artırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Verileri

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, büyüklükleri açısından çeşitlilik gösteriyor. Detaylı verilere göre, bu sarsıntılar arasında:

Büyüklüğü 1'den küçük: 1

Büyüklüğü 1-2 arası: 109

Büyüklüğü 2-3 arası: 293

Büyüklüğü 3-4 arası: 294

Büyüklüğü 4-5 arası: 57

En büyük sarsıntı ise 4,9 büyüklüğünde kayıtlara geçti.

Depremlerin Havzası ve Derinliği

Bu depremlerin çoğu, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti. Ege Denizi'nde süregelen bu seismik aktivite, bölge halkı için şüphe ve endişe kaynağı olmaya devam ediyor.